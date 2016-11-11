

Ekonomi Bakanı Zeybekci, dün bakanlığının 2017 bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin yeşil pasaport uygulamasınaZeybekci: İmamın eşi bile yeşil pasaportla dünyayı dolaşıyor



yönelik eleştirileri üzerine, “Aslolan ülke pasaportunun itibarlı hale getirilmesi. Dünyanın her yerinde gösterince kapıların açılması. 2 bin kişi çalıştıran kişi AB üyesi ülkelerde vize kuyruklarında dolaşıyor. Öğretmen ve imamın eşi de yeşil pasaport alıyor ve dünyayı dolaşıyor. Küçümsemek için söylemiyorum, yanlış da anlaşılmasın. Ama hoyratça kullanılıyor. İhracatçının gönlü böyle hoş olacaksa, böyle yapılsın. 15 bin tane verilecek” dedi.







KAMUDA DARALTILMALI







Kamu görevlilerine yeşil pasaport verilmesi uygulamasının da daraltılması gerektiğini belirten Zeybekci, “Millete hizmet etmekle görevli olan insanların milletten daha iltimaslı kimliğe sahip olması benim anlayışıma aykırı” dedi.







Zeybekci, daha etkili ihracat için strateji değişikliğine gidileceğinin ipuçlarını da verdi. Zeybekci, “İhracatta 2017 yılından itibaren hedef ülkeleri çok daha daraltarak, 15 ülke değil, 3-4 ülke üzerinde çok yoğunlaşacağız. Öncelikli ülkeleri de daraltarak farklı bir konsepte geçeceğiz" dedi.







3 FORMÜL MASADA







İhracatçıların finansmana ulaşımını kolaylaştırıcı yeni bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını da anlatan Zeybekci şöyle konuştu:“İhracatçılarımıza sunduğumuz destek ödemelerini 1 milyardan 3 milyara çıkaracağız. Ayrıca Eximbank'ın daha etkin çalışabilmesi, KOBİ'lerin finansmana erişiminde en önemli sorunu olan teminat sıkıntısını aşmak için üç formül üzerinde çalışıyoruz.







Bunlardan birincisi Eximbank aracılığıyla Kredi Garanti Fonuna giden kefalet taleplerinin tamamının karşılanması.İkincisi Kredi Garanti Fonunun (KGF) içinde sadece ihracatçıların taleplerini değerlendiren ve teminatlandıran ayrı bir yapı kurulması.Ya da üçüncü bir yol olarak sadece ihracatçılara hizmet edecek yeni bir KGF oluşturulması.”







İNGİLTERE İLE ÖZEL ANLAŞMA







İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) kararının ardından İngiltere ile resmi teknik görüşmelere başladıkları bilgisini veren Zeybekci, “İngiltere AB'den ayrıldığı anda, Türkiye ile İngiltere arasında çok geniş kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) devreye girmesi üzerinde anlaştık" dedi.







kaynak:hürriyet