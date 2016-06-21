

Giresun'da teravih namazı sonrası düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Olay dün gece teravih namazın çıkışında kahvede cami cemaatinin cay içip sohbet ettiği sırada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden 68yaşındaki Hamdi Gülenç, henüz belirlenemeyen bir nedenle cami imamı Cemil Çoban'dan köyü terk etmesini istedi.







Daha önce aralarında her hangi bir husumet bulunmayan köy sakinlerinden 58 yaşındaki Ali Osman Arslan olaya müdahil olunca, Hamdi Gülenç belinden çıkardığı silahla etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Ali Osman Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, cami imamı Cemil Çoban ayağından yaralandı.







"ARAMIZDA HERHANGİ BİR HUSUMET YOK"







Olay sonrası Giresun'un Görele İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan cami imamı Cemil Çoban yaptığı açıklamada "Teravih namazı sonrası arkadaşlarla birlikte oturup çay içerken Hamdi Güleç adlı şahıs geldi döndü gitti. Tekrar ikinci kez geldi ve ilk sözü bana 'Yarın burayı terk ediyorsun' yanımdaki arkadaşa da 'Sen de buradan kalkıp gidiyorsun' deyince köy sakinlerinden Ali Osman Arslan 'Yanımdaki misafire müdahale edemezsin' deyince kurşun sıktı. Aramızda herhangi bir husumet yok" diye konuştu.







Hamdi Gülenç olay sonrası olay yerinden kaçıp bir akrabasının yanına sığındığı sırada Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor