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imam ile mahallelinin 'niye baktın?' kavgası

İMAM İLE MAHALLELİNİN 'NİYE BAKTIN?' KAVGASI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, mahallenin imamı ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası kendisine camiye kilitleyen imam, polis ekiplerinin gelmesi sonrası karakola götürüldü.

Tarih : 16 Haziran 2016, 13:00
Puan Ver : İmam İle Mahallelinin 'niye Baktın?' Kavgası(9/10)11


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, mahallenin imamı ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası kendisine camiye kilitleyen imam, polis ekiplerinin gelmesi sonrası karakola götürüldü.



Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi İnallı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yukarı Kışla Camii İmamı Yaşar Taşcı, iftar vakti camiye giderken yol kenarında duran otomobilin içerisinde oturan gençlere baktı. Gençlerin “Niye bakıyorsun?” demesine tepki gösteren imamın damadı Mehmet Yıldız ile Memduh ve Emrah Aytekin arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya duyan çok sayıda mahalleli sokağa dökülünce cami imamı Yaşar Taşçı ile damadı Mehmet Yıldız olayların daha fazla büyümemesi için kendilerini camiye kilitleyip polise haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahalledeki vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşar Taşçı ve damadı Mehmet Yıldız ile kavgaya karıştıkları öne sürülen Memduh, Emrah ve babaları Muharrem Aytekin, ifadelerini alınmak üzere karakola götürüldü. Taraflar karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu.








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