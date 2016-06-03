

Kız öğrencileri R.T.E. şeklinde dizilip erkek öğrencilerin arkalarında Türk bayrağı açması ve daha sonra bu şeklin fotoğraflanıp üzerine de 'Mü'miniz, askeriz; ölsek de imam hatipliyiz. Yolundayız reis' yazılmasının hikayesini anlatan Okul Müdürü Abdulgani Özkan, her şeyin tamamen öğrenciler tarafından organize edildiğini söyledi.







"CUMHURBAŞKANI DAVET EDİNCE, ÖĞRENCİLER YAPTI"







Öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Abdulgani Özkan, şöyle konuştu:







"Öğrencilerimiz imam hatipli olması hasebiyle Cumhurbaşkanımıza mektup yazmıştı. Çünkü kendisi imam hatip mezunu. O mektup ulaştıktan sonra bize randevu verdiler. 19 Mayıs resepsiyonu için. Özel davetli olarak. Ondan sonra giderken öğrencilerimiz bir hediye yapmak istediler ve o şekilde bir koreografi yapıp, onu da tablo şekline dönüştürüp giderken götürdüler. Yani bu öğrencilerin fikri. Zaten gitmeden önceki mektubu da yazan öğrenciler. Öğrenciler, Cumhurbaşkanına sevgi gösterisi yapmak için böyle bir fikir ortaya attılar. Daha sonra yapıp, tablolaştırdılar, giderken de götürdük. Fotoğrafın üzerindeki yazıyı da yine öğrenciler kendileri yazdı. Resepsiyon için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğimizde de korumaları tabloyu Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere bizden aldı."