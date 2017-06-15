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imam altınbaş, fenerbahçe başkanlığına aday!

İMAM ALTINBAŞ, FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY!

Altınbaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyesi İmam Altınbaş, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili düşüncelerini anlattı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 16:25
Puan Ver : İmam Altınbaş, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!(5/10)2


Fenerbahçe'ye başkan adayı olmanın ve sarı-lacivertli kulübe hizmet edebilmenin bir şeref olduğunu belirten ve her Fenerbahçelinin böyle bir hayali olabileceğini söyleyen Altınbaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı için düşüncelerini anlattı.



İmam Altınbaş, her noktada futbola hizmet etmeye gayret ettiklerini, gerek zaman ayırarak gerekse de sponsor olarak Türk futbolunu mümkün olduğu kadar iyi yerlere gelmesi için gayret gösterdiklerini de söyledi.



 



kaynak:sabah








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