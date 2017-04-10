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imac pro bu yıl satışa sunulabilir

İMAC PRO BU YIL SATIŞA SUNULABİLİR

Apple'ın üst düzey isimlerinden Phil Schiller, verdiği bir röportajda profesyonel kullanıcıları baz alarak iMac konfigürasyonları yapmaya başladıklarını açıkladı. Bahsedilen iMac Pro bu yıl satışa sunulabilir.

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:59
Puan Ver : İmac Pro Bu Yıl Satışa Sunulabilir(8/10)5


Apple'ın üst düzey isimlerinden Phil Schiller, verdiği bir röportajda profesyonel kullanıcıları baz alarak iMac konfigürasyonları yapmaya başladıklarını açıkladı. Bahsedilen iMac Pro bu yıl satışa sunulabilir.



Apple, bir süredir profesyonel kullanıcılar tarafından kendilerini ve macOSişletim sistemini unuttuğu için eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Firma, şimdi bu profesyonelleri sakinleştirmeye çalışıyor. Teknoloji devi, profesyonel ekranlı biriMac Proplanları olduğunu açıkladı. Apple'ın kıdemli isimlerinden Phil Schiller, BuzzFeed News‘teki röportajında “profesyonel kullanıcıları baz alarak iMac konfigürasyonları yapmaya başlıyoruz” dedi.



Appletarafından yeni konfigürasyonlar hakkında çok detaylı açıklama gelmedi. Ancak dokunmatik ekranın setin bir parçası olmayacağı öğrenildi. Schiller“Dokunmatik ekran, bahsettiğimiz profesyonel kullanıcıların ilgilendiği şeylerin listesine bile girmiyor. Profesyoneller daha çok performans ve depolama gibi özelliklerle ilgileniyor” açıklamasında bulundu.



iMac Pro profesyonel de, MacBook Pro profesyonel değil mi?



Schiller'in dokunmatik ekran açıklaması firmanın en yeni MacBook Promodellerine touch baradı verilen dokunmatik panel koyma kararı ile çelişiyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın bununla ilgili bir patenti olduğu duyulmuştu.



Apple, yeni iMac Proserisinin ne zaman satışa sunulacağını belirtmedi. Ancak firmanın geleneksel olarak masaüstü bilgisayar modellerini yıl sonlarına doğru tazelediği biliniyor. Bakalım yıl sonuna doğru firmanın yeni amiral gemisini görebilecek miyiz?



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