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İMA Grup, BAE ile Anlaştı! Türkiye'ye 5 Milyar Dolarlık Fon Gelecek

İMA GRUP, BAE İLE ANLAŞTI! TÜRKİYE'YE 5 MİLYAR DOLARLIK FON GELECEK

İMA Grup, Birleşik Arap Emirlikleri'nden KMK Investment ile Türkiye'deki projelere yönelik kullanılmak üzere 5 milyar dolarlık fon anlaşması imzaladı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : İma Grup, Bae İle Anlaştı! Türkiye'ye 5 Milyar Dolarlık Fon Gelecek(7/10)3

ABD, Hong Kong, İtalya , Lüksemburg ve Avusturya gibi ülkelerde 780 milyon dolarlık fon yöneten İMA Grup, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) KMK Investment ile Türkiye'deki projelere yönelik kullanılmak üzere 5 milyar dolarlık bir fon anlaşmasına imza attı. Anlaşma, İMA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı ile KMK Investment Yürütme Direktörü Dr. Omar Ibrahim Khader tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Derya Bağcı, "Her iyi fikir yatırıma değer" sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, sektör ayrımı gözetmeksizin Türkiye'deki her projeye destek verileceğini bildirdi. Bağcı, bu kapsamda, eğitim, sağlık, enerji, inşaat gibi sektörlerin yer alabileceğinin altını çizerken, "Genç ve dinamik nüfusu, aktif sermayesi ve geniş yatırım yelpazesi ile yenilikçi, karlı ve fark yaratan projelere imkan sağlayan Türkiye, grubumuz için ortaklık yapabileceğimiz projeler açısından çok elverişli bir ülke" diye konuştu.

"RİSKLERİ DE PAYLAŞIYORUZ"

Türkiye'de geleneksel finansman kurumları olan bankaların kredi faiz oranlarının yüksek olmasının, şirketleri yüksek maliyetli ve kısa vadeli fonları kullanarak uzun vadeli yatırımları finanse etme konusunda zorladığına işaret eden Bağcı, birçok iyi fikir ve projenin gerekli sermaye desteği olmadığında daha başlamadan sona erdiğini, bunu da bir anlamda ülke ekonomisi için kayıp olduğunu anlattı. İMA Grup'un dünyanın önemli coğrafyalarında toplam 780 milyon euro tutarında çeşitli sektörlerde fon yönettiğinin altını çizen Bağcı, yatırım desteğine ihtiyaç duyan, vizyon sahibi girişimcilerin ve şirketlerin projelerine ortak olarak iyi fikirlerin hayata geçirilmesine yardımcı olduklarını aktardı. Bağcı, "Projelerin potansiyelleri olduğu kadar risklerini de paylaşıyoruz. Ayın zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz" dedi.

"TECRÜBELER DE PAYLAŞILACAK"

Proje yatırımları kapsamında ortaklıklarını sadece finansal olarak değil, ayın zamanda global tecrübelerini de paylaştıklarına değinen Bağcı, çok yönlü bir dayanışma gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bağcı, ayrıca Türkiye'de bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurmak için Sermaye PiyasasıKurulu'na başvuruda bulundukları bilgisini verdi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN 950 DAVETLİ KATILDI

İstanbul Hilton Convention Center'de gerçekleştirilen İMA Grup açılış seramonisi ve imza törenine yurtiçi ve yurtdışından, iş ve fi nans dünyasından 950 davetli katıldı. İMA Grup ile KMK Investment arasındaki protokole, İMA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, İMA Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çınar ile KMK Investment Yürütme Direktörü Dr. Omar Ibrahim Khader imza attılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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