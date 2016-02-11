

Yeşilçamın usta isimlerinden İlyas Salman dede oldu. Salman'ın kızı Devrim, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Torununun doğuşunu damadı ile bekleyen İlyas Salman, duygularını "Çok heyecanlıyım,yerimde duramıyorum. Bir haftadır uyuyamıyorum. Bu heyecan başka bir şey, başka bir duygu. Ne diyeceğimi şaşırdım, yaşamak lazım. Yeni bir canın dünyaya gelmesi kadar güzel bir duygu yok çok mutluyum. Önce kızımı sonrada torunumu çok seviyorum.' sözleriyle dile getirdi. İlyas Salman, torununun doğumunu damadı ile birlikte bekledi.