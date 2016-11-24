

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, besinlerdeki antioksidanların hücreleri serbest radikallere karşı koruduğunu belirterek vücutta iltihabın azaltılmasına yardımcı olduğunu kaydetti.



“Pancar: Kıpkırmızı rengi ile güçlü bir antioksidan ve anti inflamatuar besindir. Enerjinizi arttırıp, kan basıncınızı düşürebilir. Hipertansiyon Dergisi 2008 sayısında 500 ml'lik bir pancar suyunun kan basıncını 10.4/8 mm düşürdüğü gösterilmiştir. Pancarlar nitrattan zengindir. Avrupa Uygulamalı Fizyoloji Dergisi Aralık 2012' de yayınlanan bir çalışmada bir porsiyon pancar suyu atletik performansı %1-3 arasında arttırdığı saptanmıştır.



Yaban mersini: Hayvanlar üzerinde yapılan çoğu çalışmada inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda örneğin Amerikan Bilim Degisi Ocak/Şubat 2011 sayısında beyin sağlığı için iyi bir besin olduğu belirtilmiştir. Berrie grubu meyveleri boyutlarından ötürü yıkamak zor olduğundan organik tüketilmesi tavsiye edilmektedir.



Brokoli: Detoksifiye edici antioksidanlar ile doludur. Kaempferol ve izotiyosiyanatlardan zengindir, her ikisi de anti inflamatuar fitonutrientler (bitkisel besin öğeleri) dir. İnflamasyon Araştırma Dergisi Kasım 2010'da yayınlanan çalışmada kaempferolün vücutta alerji oluşumuna neden olan maddelerin etkisini azalttığını göstermiştir. Brokoli belirgin miktarda iyi bilinen bir antiinflamatuar olan omega-3 yağ asidi de içermektedir.



Keten tohumu yağı: Omega-3 ve omega- 6 yağ asidi dengesini içerir. Omega-3 yağ asidi inflamasyonu azaltır. Anti Kanser Araştırması 2001'de yayınlanan bir çalışmada lignanların prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı gösterilmiştir. Lignanlar aynı zamanda meme kanseri tanısı alan binlerce kadın üzerinde yapılan çalışmalarda (Göğüs kanseri araştırma ve tedavisi Temmuz 2010, Nisan 2012 ve Klinik Onkoloji Dergisi Ekim 2011) meme kanserinden hayatta kalmayı da arttırmada önemli bir rol üstlenmektedir.



Yeşil çay: Çok sayıda anti inflamatuar flavonoid içerir. İmmünoloji Dergisi 2002'deki bir çalışmada en bol kateşin bulunan yeşil çayın tedavi edici potansiyeli olan güçlü bir antiinflmatuar bileşik olduğu saptanmıştır. Antioksidan içeriği etkili olan yeşil çay meme kanseri gelişme riskinde %22 (Karsinojenez temmuz 2006) , prostat kanseri gelişme riskinde %48 (Amerikan Epidemiyoloji dergisi 2007) ve kolorektal kanser gelişme riskinde % 57 (Kanser epidemiyolojisi belirteçler ve önleme haziran 2007) azalma kaydetmiştir.



Sarımsak: İnflamasyonu azaltmaya yardımcıdır. Washington State Üniversitesi Mayıs 2012'de yapılan bir çalışmada sarımsağın bağırsak hastalıklarının nedenlerinden olan Campylobacter bakterisi ile mücadele eden iki antibiyotikten 100 kat daha etkili olduğu bulunmuştur.



Zencefil: İnflamasyonu azaltır ve kan şekerini kontrol eder. Zencefil çayı bir diyete ilave edilebilecek büyük bir ektir. Artirit Dergisi 2012'de yayınlanan bir çalışmada zencefil ve ağrı kesiciler karşılaştırılmış ve zencefilin ağrıyı azaltmada çok daha etkili olduğu bulunmuştur.



Sızma Zeytinyağ: İltihapla mücadelede yardımcı olur. Zeytinyağ kalp ve kan damarlarını koruyan polifenollerden oldukça zengindir.



Soğan: Kuersetin içerir, vücudun inflamasyonlarla mücadelesine yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidandır. Solunum yollarını uyarır ve balgam söktürücüdür. Soğan kanıtlanmış antioksidan içeren bir besindir, özellikle kolon kanseriyle tedavide yardımcı olduğu (Kimya ve İlaç Araştırmaları Dergisi 2010) saptanmıştır.



Yosun: Fukoidan isimli kompleks karbonhidratları içerir, inflamasyonu azaltır. Deniz yosunları sütten ağırlık olarak 14 kat daha fazla kalsiyum içerir. Kelp, kombu, wakame, arame yosunun iyi kaynaklarıdır.



Ispanak: Yüksek besin yoğunluğuna sahip besinlerden biridir. Fitonutrientlerden (bitkisel besin öğeleri) eşsiz bir karışım içerir, antioksidanlardan zengindir ve hücre hasarına karşı koruyan anti inflamatuar bileşenler içerir.



Zerdeçal: Anti inflamatuar özelliklere sahiptir ve anti inflamatuar ilaçlardan daha etkili olduğu çalışmalarca gösterilmiştir. Kurkumin aktif bileşeni moleküler düzeyde inflamatuar yolda birden fazla adımda iyileştirici özelliğe sahiptir.”







kaynak:sonhaber