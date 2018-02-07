Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlardan gri pasaportu ile son 4 yılda yurt dışına çıkan sporcuların isimlerini istedi. Araştırma sonunda FETÖ bağlantısı olanlar spordan men edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tüm federasyonlara yazı göndererek gri (hizmet) pasaportu ile son 4 yılda yurt dışına çıkan isimlerin tespit edilerek bakanlığa bildirilmesini istedi.

HERKES TEK TEK ARAŞTIRILACAK

Bakanlık, gri pasaport ile federasyonlar üzerinden yıllardır yurt dışına kaçma olayları yaşandığı gerekçesiyle; Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile tüm federasyonlara yazı gönderdi. 16 Ocak 2018 tarihinde gönderilen yazıda, 2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında yurt dışına çıkan kişilerin tespit edilerek "ivedi" olarak bildirilmesi istendi. Bakanlık gelecek olan bilgileri emniyete verecek ve geniş çaplı bir araştırmanın yapılması sağlanacak.

TESPİT EDİLEN İSİMLER SPORDAN MEN EDİLECEK

Geçmişte birçok federasyonda yaşanan olaylar nedeniyle geniş çaplı bir araştırmaya giren Gençlik ve Spor Bakanlığı, siyasi suçlulardan yurt dışına gri (hizmet) pasaport ile kaçırılan isimleri tespit edecek. Tespit edilen isimler spordan men edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacak.

Kaynak: haberinburada