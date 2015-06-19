İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI
MEB 'nin 10-16 Haziran'da aldığı başvurular arasından, 42 bin 588 kişinin başvurusu onaylandı ve 26 bin 736 öğretmenin tercihleri doğrultusunda, yerleştirme işlemleri yapıldı.
MEB 'nin 10-16 Haziran'da aldığı başvurular arasından, 42 bin 588 kişinin başvurusu onaylandı ve 26 bin 736 öğretmenin tercihleri doğrultusunda, yerleştirme işlemleri yapıldı.
Öğretmenler, sonuçları "http://ikgm.meb.gov.tr" adresinden T.C kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Öğretmenler, yeni eğitim öğretim döneminde atandıkları illerde görevlerine başlayacak.
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