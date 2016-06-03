Konya'da kimliği belirsiz kişilerce bir okulun duvarına ve bahçesine molotof kokteyli atıldı.



Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki Ahmet Haşhaş İlkokulu'nun bahçe duvarından atlayarak içeri giren bir grup, hazırladıkları motolof kokteyllerini bahçeye ve okul binasının duvarına attı. Atılan molotoflar herhangi bir zarara yol açmazken, şüpheliler, bu sırada kendilerini gören bir vatandaşa 'Çocuğumuzu okuldan almaya geldik' diyerek olay yerinden uzaklaştı.



Görgü tanığının ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Güvenlik ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, okulun bahçesinde çok sayıda kırık cam şişesine rastladı. Polis ekipleri, okul ve kamu kurumlarının çevresindeki güvenlik önlemlerini artırırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.