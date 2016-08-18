O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ilker kaleli'nin reklam çekimlerinden ilk pozu

İLKER KALELİ'NİN REKLAM ÇEKİMLERİNDEN İLK POZU

Ünlü bit kot firmasının yeni reklam yüzü olarak Kerem Bürsin'in yerine gelen ve artık Serenay Sarıkaya ile birlikte rol alacak olan İlker Kaleli, çekimlerden ilk fotoğrafı paylaştı.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 14:49
Puan Ver : İlker Kaleli'nin Reklam Çekimlerinden İlk Pozu(0/10)


Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin rol aldıkları reklam filminin çekimlerinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. İki yıl boyunca ünlü kot firmasının reklam yüzü olmaya devam eden çiftin aşkı markanın önüne geçmesi nedeniyle Kerem Bürsin ile yollar ayrıldı. Bürsin'in yerine ise İlker Kaleli ile anlaşıldı.Firma yeni reklam çekimlerine başladı. Bu haberi Instagram hesabından duyuran İlker Kaleli, Yakında notuyla çekimlerden bir fotoğraf karesi paylaştı.








Etiketler: İlker  Kaleli  Nin  Reklam  Çekimlerinden  İlk  Pozu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER