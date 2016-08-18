Ünlü bit kot firmasının yeni reklam yüzü olarak Kerem Bürsin'in yerine gelen ve artık Serenay Sarıkaya ile birlikte rol alacak olan İlker Kaleli, çekimlerden ilk fotoğrafı paylaştı.



Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin rol aldıkları reklam filminin çekimlerinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. İki yıl boyunca ünlü kot firmasının reklam yüzü olmaya devam eden çiftin aşkı markanın önüne geçmesi nedeniyle Kerem Bürsin ile yollar ayrıldı. Bürsin'in yerine ise İlker Kaleli ile anlaşıldı.Firma yeni reklam çekimlerine başladı. Bu haberi Instagram hesabından duyuran İlker Kaleli, Yakında notuyla çekimlerden bir fotoğraf karesi paylaştı.