

İlker Kaleli, bir hayranının kendisi için hazırladığı sürprizi takipçileriyle paylaşto.







Yakışıklı oyuncu, bu sürprizin ardındaki gözyaşartan hikayeyi şu sözlerle aktardı:



"Aylardır yoğun bakımda verdiği mücadeleye yenilmiş bir sevenimizin son dileğiymiş. Az önce ulaştı elime. Hayatın, dakikaların, dertlerin, vesairelerin, falan ve filanların donup kaldığı, bir insanın son anlarında bile aklında, yüreğinde yer bulmuş olmanın şaşkınlığı ve çaresizliğiyle teşekkür ediyorum. Huzuru bol olsun."







kaynak:milliyet