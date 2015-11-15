İlker Kaleli'den bomba aşk itirafları geldi.Poyraz Karayel adlı dizide tanışıp sürpriz bir aşka yelken açan İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu sırılsıklam bir aşk yaşıyorlar.İlker Kaleli BeStyle dergisine çok samimi açıklamalarda bulundu.



İlker Kaleli'den bomba aşk itirafları geldi.Poyraz Karayeladlı dizide tanışıp sürpriz bir aşka yelken açan İlker Kaleli ve BurçinTerzioğlu sırılsıklam bir aşk yaşıyorlar.İlker Kaleli BeStyle dergisine çoksamimi açıklamalarda bulundu.Diziye gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten ünlüoyuncu, “Poyraz Karayel'in senaryosunun çok iyi. Özellikle de bize has olanmizahı, acısı ve samimiyetiyle belki en çok da bu ülkede doğup büyümüşinsanların yaşadıklarından yola çıkmış olmasıyla o frekansı yakalayan bir işolduğunu düşünüyorum. Canlandırdığım Poyraz karakterini çok seviyorum; okurkende, oynarken de çok seviyorum” dedi.



Dizideki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu'yla bir süredirbirlikte olan Kaleli, aşk hayatıyla ilgili soruları ise “Mutluyum. Tek cevabımbu” diye geçiştirdi.