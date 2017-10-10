Poyraz Karayel dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, birlikte fotoğraf paylaşıp takipçilerini mest etti.

Poyraz Karayel setinde tanışan ve yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, ev hallerini sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

250 BİN KİŞİ BEĞENDİ

Burçin Terzioğlu sevgilisiyle yer aldığı kareyi "Bizim evin halleri" notuyla paylaştı. İlker Kaleli ise paylaşımının altına "Geçen yine evdeyiz" notunu düştü. İkilinin fotoğrafları 250 bine yakın beğeni aldı.

İşte ikilinin o pozu:

Kaynak: haberinburada