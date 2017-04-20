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ilker kaleli, beren saat'le oynayacağı filmden ayrıldı

İLKER KALELİ, BEREN SAAT'LE OYNAYACAĞI FİLMDEN AYRILDI

İlker Kaleli, Beren Saat'le başrolünde oynayacağı filmden çekilme kararı aldı.

Tarih : 20 Nisan 2017, 10:10
Puan Ver : İlker Kaleli, Beren Saat'le Oynayacağı Filmden Ayrıldı(8/10)9


‘Poyraz Karayel' dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Burçin Terzioğlu'yla uzun bir tatile çıkan İlker Kaleli, tatil dönüşü ‘Tren' filmi için kamera karşısına geçecekti.



Ancak mayıs ayında yapılacak çekimler ileri bir tarihe ertelenince planlar değişti. Kaleli, aynı tarihlerde çekilecek başka bir projeyle de anlaşma yaptığından filmin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. Yapım şirketi ‘Tren'de başrolü üstlenen Beren Saat'e yeni partner arayışına girdi.



 



kaynak:sözcü








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