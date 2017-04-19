İLKER İNANOĞLU İLE ZEYNEP MUTLU BOŞANDI
2013'te Miami'de evlenen İlker-Zeynep Mutlu İnanoğlu'dan kötü haber.
Filiz Akın ile eski eşi Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, 2013'te Zeynep Mutlu ile Amerika-Miami'de evlenmişti.
Çiftin 2016 yazından bu yana ayrılacaklarına dair söylentiler çıkıyordu.
Filiz Akın oğlunun yuvasını kurtarmak için çok uğraştı.
Ancak 3.5 yıl süren evlilik geçenlerde sona erdi.
Zeynep Mutlu üçüncü, İlker İnanoğlu dördüncü evliliğini bitirmiş oldu.
kaynak:milliyet
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