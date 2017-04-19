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ilker inanoğlu ile zeynep mutlu boşandı

İLKER İNANOĞLU İLE ZEYNEP MUTLU BOŞANDI

2013'te Miami'de evlenen İlker-Zeynep Mutlu İnanoğlu'dan kötü haber.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:22
Puan Ver : İlker İnanoğlu İle Zeynep Mutlu Boşandı(9/10)9


Filiz Akın ile eski eşi Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, 2013'te Zeynep Mutlu ile Amerika-Miami'de evlenmişti.



Çiftin 2016 yazından bu yana ayrılacaklarına dair söylentiler çıkıyordu.



Filiz Akın oğlunun yuvasını kurtarmak için çok uğraştı.



Ancak 3.5 yıl süren evlilik geçenlerde sona erdi.



Zeynep Mutlu üçüncü, İlker İnanoğlu dördüncü evliliğini bitirmiş oldu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İlker  İnanoğlu  İle  Zeynep  Mutlu  Boşandı    haber

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