

Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu, oyunculukla henüz çocukken tanıştı. Uzun bir süre Amerika'da kalan İlker İnanoğlu, yıllar sonra Türkiye'ye dönmesinin ardından 2002 yılında önemli bir projeye imza atarak, Kurşun Asker adlı bir diziye başladı. İnanoğlu bu dizide yönetmenlik, yapımcılık ve senaryo yazarlığı yaptı ancak proje çok başarılı olmadı.



Çok sayıda dizi ve sinemada izleme fırsatı bulduğumuz İlker İnanoğlu'nu son olarak Hayat Yolunda adlı dizide izleme fırsatı bulmuştuk. İnanoğlu ayrıca ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklarda da boy göstermişti.







kaynak:sözcü