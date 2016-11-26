Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı

ilker inanoğlu dizi setlerine veda ettiğini açıkladı

İLKER İNANOĞLU DİZİ SETLERİNE VEDA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Oyuncu İlker İnanoğlu, kariyeriyle ilgili aldığı önemli kararı açıkladı.

Tarih : 26 Kasım 2016, 13:10
Puan Ver : İlker İnanoğlu Dizi Setlerine Veda Ettiğini Açıkladı(8/10)5


Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu, oyunculukla henüz çocukken tanıştı. Uzun bir süre Amerika'da kalan İlker İnanoğlu, yıllar sonra Türkiye'ye dönmesinin ardından 2002 yılında önemli bir projeye imza atarak, Kurşun Asker adlı bir diziye başladı. İnanoğlu bu dizide yönetmenlik, yapımcılık ve senaryo yazarlığı yaptı ancak proje çok başarılı olmadı.



Çok sayıda dizi ve sinemada izleme fırsatı bulduğumuz İlker İnanoğlu'nu son olarak Hayat Yolunda adlı dizide izleme fırsatı bulmuştuk. İnanoğlu ayrıca ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklarda da boy göstermişti.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: İlker  İnanoğlu  Dizi  Setlerine  Veda  Ettiğini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER