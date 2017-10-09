Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına katıldı.

ABD'nin Türkiye'den gelen vize başvurularını askıya almasını protesto edeceğini söyleyen Başbuğ, vizesi olmasına rağmen, Washington'daki 29 Ekim resepsiyonuna gitmeyeceğini söyledi.

"HEDEF TÜRK MİLLETİ"

ABD'nin Türk vatandaşlarının vize başvurularını askıya almasını "Orantısız tepki" olarak yorumlayan Başbuğ, "ABD hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul edilemez." dedi. Başbuğ ayrıca ABD vatandaşlarının tepki vermesi halinde, ABD yönetiminin geri adım atabileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI DOĞRU"

Türkiye'nin de mütekabiliyet esasına göre ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya almasını değerlendiren Başbuğ, Türkiye'nin tavrını doğru ve diplomatik esaslara göre yerinde bir karar olarak gördüğünü söyledi.

Kaynak: haberinburada