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İLKER BAŞBUĞ SAVUNMASINI YAPTI


İLKER BAŞBUĞ SAVUNMASINI YAPTI
Tarih : 07 Ekim 2015, 17:12
Puan Ver : İlker Başbuğ Savunmasını Yaptı(0/10)


Yargıtay konferans salonundaki duruşmaya, İlker Başbuğ, Hurşit Tolon, Sinan Aygün'ün aralarında bulunduğu bazı sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı.





Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başbuğ, Suruç saldırısının ardından PKK terör örgütünün eylemlerinin beklenmedik şekilde başladığını söyledi.





Her gün verilen şehitlere yüreklerinin yandığına işaret eden Başbuğ, "Şehit haberlerini takip bile edemiyoruz. Güneydoğu'daki bazı yerleşim yerlerine ilişkin medyaya yansıyan görüntüler vahim ve endişe verici. Türk ve Rus uçakları burun buruna geliyor. Türkiye bu haldeyken ben kendime şu soruyu sordum, (bugün ben neden Yargıtay'dayım, bizler enerjimizi yanlış yerlerde mi harcıyoruz, burada ne yapacağım, ne konuşacağım?)" diye konuştu.








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