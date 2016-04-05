O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İLKER BAŞBUĞ: BÖYLE GİDERSE 21 VE 22'NCİ YÜZYILIN DA LİDERİ OLUR


İLKER BAŞBUĞ: BÖYLE GİDERSE 21 VE 22'NCİ YÜZYILIN DA LİDERİ OLUR
Tarih : 05 Nisan 2016, 09:09
Puan Ver : İlker Başbuğ: Böyle Giderse 21 Ve 22'nci Yüzyılın Da Lideri Olur(8/10)7


Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ,  Antalya Genç İşadamları Derneği'nin (ANTGİAD) konuğu oldu. Akra Barut Hotel'deki toplantıda Başbuğ, 'Mustafa Kemal Atatürk Neden 20'nci yüzyılın en büyük lideridir?' başlıklı sunum yaptı.  Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile iş dünyasının genç temsilcileri katıldı.



İlker Başbuğ, Atatürk'ü anlattığı konuşmasına, "Atatürk'ü 20'nci yüzyılın lideri olarak tanımlıyoruz ama böyle giderse 21, hatta 22'nci yüzyılın da lideri olur" sözleriyle başladı. Yüzyıllar boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsedileceğini kaydeden Başbuğ,  "Ciddi  sorunlarla karşı karşıyayız, hep çıkış yolu arıyoruz, çıkış yolu ararken Mustafa Kemal Atatürk'e bakmaya çalışın. Büyük samimiyetle itiraf etmek isterim ki, çözüm yolunu onda bulacaksanız" dedi.



ATATÜRK, PRENSİP İNSANIYDI



Mustafa Kemal Atatürk'ü 'bir kelimeyle nasıl tanımlarsınız' şeklindeki soruları, 'prensip insanı' olarak yanıtladığını anlatan İlker Başbuğ, "Prensip adamı demedim, bunu da yanlış kullanıyoruz. Antalya Genç İşadamları Derneği örneğin, niye adamları, burada kadınlar da var. Hayatta en önem verdiğim konu Türk kadınlarını en az erkekler kadar hayatta aktif hale getirmek. Kadınlarımız her alanda aktifler ama isimleri değiştirmekte biraz tutucuyuz, biraz muhafazakar davranıyoruz. ANTGİAD bu konuda belki öncü olur. Onun için diyorum ki Atatürk'e prensip insanıydı" diye konuştu.



Gençlere de hayatlarında benimsedikleri,  kabul ettikleri prensipler olmasını önerdiğini vurgulayan Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama bu prensiplerden hayatınız pahasına vazgeçmeyin. Siyasette prensip olsa ne güzel olur. İnandığınız, savunduğunuz fikirleri sonuna kadar savunacaksınız ama belki orada oy da kaybedeceksiniz. Ama siyaseti oyla, seçimle endekslerseniz o zaman prensiplerden ayrılma noktasına gidiyorsunuz. Bunun karşılığı da popülist olmak, güncel olaylara göre hareket etmek. Güncel olaylara göre popülist davranırsanız kısa vadede başarı sağlarsınız ama ölümsüz olamazsınız. İşte Atatürk'te bu var. Atatürk'ün dünyayı, çevreyi anlamaya başladıktan sonra kazandığı prensipleri var ve bunlardan geri adım atmamıştır. Lütfen prensipleriniz olsun ve bu prensiplere sahip çıkın."



İlker Başbuğ, Atatürk'ün sahip olduğu ve benimsediği bağımsızlık, devrimcilik, akıl ve bilimi rehber edinmek gibi prensiplerini anlattı. Atatürk'ün çok istisnai olan kişisel bağımsızlığa sahip olduğunu da belirten Başbuğ, "Akıl ve bilimi kendinize rehber edinirseniz bu laikliktir, laik düşüncenin temel noktası. Atatürk'ü emsalsiz kılan temel noktalardan biri de kişisel menfaatinin olmamasıdır.  Bu da çok istisnai, burada olan ben de dahil yanına yaklaşamayız. Onun için önemli olan ülke ve milletin menfaatidir" dedi.








Etiketler: İlker  Başbuğ  Böyle  Giderse  21  Ve  22  Nci  Yüzyılın  Da  Lideri  
Olur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER