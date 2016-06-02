

Teknik direktörlüğe İspanyol Pep Guardiola'yı getiren Manchester City, Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.







İngiliz devinin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncu ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Söz konusu açıklamada 25 yaşındaki oyuncu için ödenecek bonservis bedeli kamuoyu ile paylaşılmadı.







İlkay'dan ilk açıklama



Yeni takımı ile ilk röportajını veren İlkay Gündoğan, Manchester City'nin kendisi ile ilgilendiğini ilk öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ve böylesine büyük bir takıma geldiği için heyecanlı olduğunu belirtti.







İlkay Gündoğan, “Manchester City ile sözleşme imzaladığım için çok heyecanlıyım. Benimle ilgilendiklerini ilk öğrendiğimde gelmek için can attım adeta. Sonrasında da her şey çok hızlı gelişti. Borussia Dortmund'a ve taraftarlara da geçirdiğim harika 5 yıl için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.