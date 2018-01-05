İLK YERLİ TÜFEĞİ, BAŞBAKANLIK KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI KULLANMAYA BAŞLADI
İlk kez yerli olarak üretilen tüfek MPT-55'i, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı kullanmaya başladı.
Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca ilk partide teslim alınan MPT-55 silahlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın yakın koruma hizmetleri ile Başbakanlık Çankaya Köşkü yerleşkesinin korunmasında kullanılmaya başlandı.
TÜM BAKANLARIN KORUMA HİZMETİNE VERİLECEK
İlerleyen zamanlarda teslimi yapılacak ikinci parti yerli milli piyade tüfeği MPT-55 silahların ise tüm bakanların koruma hizmetleri ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığının diğer birimlerinde kullanılması planlanıyor. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan, plastik kompozit şarjörlü ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip, yarı otomatik ve tam otomatik ateşleme sistemi ile çalışan MPT-55 silahlar 5.56*45 mm mermi kullanmakta, etkili menzili 400 metre özelliğinde.
Kaynak: haberinburada
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