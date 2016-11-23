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ilk yerli radar atatürk havalimanında hizmete girdi

İLK YERLİ RADAR ATATÜRK HAVALİMANINDA HİZMETE GİRDİ

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Kuş Tespit Radarı Atatürk Havalimanında hizmete girdi.

Tarih : 23 Kasım 2016, 12:41
Puan Ver : İlk Yerli Radar Atatürk Havalimanında Hizmete Girdi(7/10)4


Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Kuş Tespit Radarı Atatürk Havalimanında hizmete girdi.



Yeni radar, havalimanı civarından geçen göçmen kuşların istatistiklerini tutmak ve göç güzergahları haritalarının çıkartılmasına yardımcı olmak maksadıyla geliştirildi.



 



kaynak:yenişafak








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