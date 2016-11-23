İLK YERLİ RADAR ATATÜRK HAVALİMANINDA HİZMETE GİRDİ
Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Kuş Tespit Radarı Atatürk Havalimanında hizmete girdi.
Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Kuş Tespit Radarı Atatürk Havalimanında hizmete girdi.
Yeni radar, havalimanı civarından geçen göçmen kuşların istatistiklerini tutmak ve göç güzergahları haritalarının çıkartılmasına yardımcı olmak maksadıyla geliştirildi.
kaynak:yenişafak
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