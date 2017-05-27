Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin otomotiv sanayi konusunda son derece gelişmiş bir ülke olduğunu, sadece kendi markasının olmadığını belirterek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile akşam yapacakları toplantıda yeni modelin esaslarını görüşeceklerini söyledi.



Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB'un 73. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği "yerli otomobil" ile ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan birkaç yıl önce, "Türkiye'de yerli marka otomobil yapmak için bir babayiğit arıyorum" şeklinde çağrısı olduğunu anımsatan Özlü, bunun üzerine bakanlık bünyesinde TÜBİTAK tarafından yerli marka ile ilgili çalışma başlatıldığını bildirdi.



Faruk Özlü, bakanlık görevine geldikten sonra konuyu tekrar incelediklerine işaret ederek, "Yeni bir iş modeli ortaya koyduk. Bu yeni iş modeli, özel sektörün önde olacağı, devletin de destekleyeceği bir model, yani özel sektör öncülüğünde bu çalışmanın yapılmasıdır." diye konuştu.



Erdoğan'ın çağrısı üzerine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Evet biz varız, bu işi yaparız" demesini son derece olumlu bulduklarını vurgulayan Özlü, "Zaten Sayın Başkan, bizim ortaya koyduğumuz iş modelinde aradığımız ana yükleyiciyi ifade ediyor. Bu akşam TOBB Başkanı ile bir toplantımız var, bu toplantıda yeni modelin esaslarını görüşeceğiz, konuşacağız." ifadesini kullandı.



Bakan Özlü, "Yerli otomobil konusunda bir tarih verilebilir mi?" sorusuna, "Özel sektör öncü ve yüklenici olacak. Onlarla anlaşmaya vardıktan sonra tarih konusunda kesin konuşmak daha doğru olur. Ancak bizim hedefimiz 2019'da ilk modelin ortaya çıkmasıdır." yanıtını verdi.



Faruk Özlü, Türkiye'nin otomotiv sektöründe, sanayisinde son derece iyi ülkelerden birisi olduğuna dikkati çekti.







kaynak:ahaber