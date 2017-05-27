Fetö'nün Kalesi, Kurşuna Dayanıklı Ateş...
Bitcoin Tüm Dünyanın Ortak Parası Olmak Üzere!
Edirne'de Sıcak Dakikalar
Trump Zirveyi Karıştırdı
Domates Üretimi Ve İhracatınde Neler Oluyor?
İlk Yerli Otomobil 2019'da Piyasada
Mhp Lideri Bahçeli Konuşuyor
İl İl İftar Vakitleri Ve İmsakiyesi Burada!
Fitch'ten En Yüksek Not İzmir'e
Erdoğan Ve Putin Telefonda Görüştü
Gençlerbirliği'nde, Bursaspor Maçı Öncesi 5 Eksik
Mhp Lideri Bahçeli: Ne Pkk Ne Fetö Ne De Bir Başka ...
Meteoroloji'den 4 İl İçin Son Dakika Uyarısı!
Diyabetliler İçin Oruç Rehberi!
Çin Savaş Uçaklarından Abd Gemisi Önünde Alçak Uçuş
Vergi Daireleri Bugün Ve Yarın Açık
Ak Parti Mkyk Erdoğan Başkanlığında Toplanacak
Türkiye'ye Kınama Çıkaran Abd'li 3 Senatör Fetö'nün Beslemesi Çıktı!
Hülya Koçyiğit: Nefes Almakta Zorlanıyorum
Suriye Petrolüne Venezuela Planı

ilk yerli otomobil 2019'da piyasada

İLK YERLİ OTOMOBİL 2019'DA PİYASADA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin otomotiv sanayi konusunda son derece gelişmiş bir ülke olduğunu, sadece kendi markasının olmadığını belirterek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile akşam yapacakları toplantıda yeni modelin esaslarını görüşeceklerini söyledi.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 14:30
Puan Ver : İlk Yerli Otomobil 2019'da Piyasada(8/10)5


Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB'un 73. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği "yerli otomobil" ile ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan birkaç yıl önce, "Türkiye'de yerli marka otomobil yapmak için bir babayiğit arıyorum" şeklinde çağrısı olduğunu anımsatan Özlü, bunun üzerine bakanlık bünyesinde TÜBİTAK tarafından yerli marka ile ilgili çalışma başlatıldığını bildirdi.



Faruk Özlü, bakanlık görevine geldikten sonra konuyu tekrar incelediklerine işaret ederek, "Yeni bir iş modeli ortaya koyduk. Bu yeni iş modeli, özel sektörün önde olacağı, devletin de destekleyeceği bir model, yani özel sektör öncülüğünde bu çalışmanın yapılmasıdır." diye konuştu.



Erdoğan'ın çağrısı üzerine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Evet biz varız, bu işi yaparız" demesini son derece olumlu bulduklarını vurgulayan Özlü, "Zaten Sayın Başkan, bizim ortaya koyduğumuz iş modelinde aradığımız ana yükleyiciyi ifade ediyor. Bu akşam TOBB Başkanı ile bir toplantımız var, bu toplantıda yeni modelin esaslarını görüşeceğiz, konuşacağız." ifadesini kullandı.



Bakan Özlü, "Yerli otomobil konusunda bir tarih verilebilir mi?" sorusuna, "Özel sektör öncü ve yüklenici olacak. Onlarla anlaşmaya vardıktan sonra tarih konusunda kesin konuşmak daha doğru olur. Ancak bizim hedefimiz 2019'da ilk modelin ortaya çıkmasıdır." yanıtını verdi.



Faruk Özlü, Türkiye'nin otomotiv sektöründe, sanayisinde son derece iyi ülkelerden birisi olduğuna dikkati çekti.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: İlk  Yerli  Otomobil  2019  Da  Piyasada    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER