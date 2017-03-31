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ilk yerli dizel motor üretildi

İLK YERLİ DİZEL MOTOR ÜRETİLDİ

Yüzde 100 yerli sermayeli Türk markası TÜMOSAN, Türk mühendisinin ve Türk sanayisinin gücünü yeni tasarımı dizel motoru ile ortaya koydu ve Türkiye'ye bu anlamda ilk yerli dizel motorunu hediye etti.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:25
Puan Ver : İlk Yerli Dizel Motor Üretildi(9/10)7


Yüzde 100 yerli sermayeli Türk markası TÜMOSAN, Türk mühendisinin ve Türk sanayisinin gücünü yeni tasarımı dizel motoru ile ortaya koydu. Albayrak Grubu'nun sanayi devi şirket, Türkiye'ye bu anlamda ilk yerli dizel motorunu hediye etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, 4 silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6,8 litre motorlarının ateşlemesi TÜMOSAN Konya Fabrikası'nda gerçekleştirildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: İlk  Yerli  Dizel  Motor  Üretildi    haber

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