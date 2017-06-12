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ilk üç ayın büyüme oranları açıklandı

İLK ÜÇ AYIN BÜYÜME ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre bu yılın ilk üç ayında Türkiye ekonomisi yüzde 5.00 büyüdü. Geçen yılın aynı döneminde büyüme oranı yüzde 4.5 iken 2016 genelinde büyüme yüzde 2.9 olarak gerçekleşmişti.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:08
Puan Ver : İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı(8/10)6


İLK ÇEYREK BÜYÜMESİ YÜZDE 5



Gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 arttı.



Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 14,3 artarak 641 milyar 584 milyon TL oldu.



Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 5,3, inşaat sektörü yüzde 3,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,2 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı.



 



kaynak:hürriyet








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