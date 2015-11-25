İLK TÜP BEBEK ANNE OLDU
Türkiye'nin ilk tüp bebeği olan Dilek Katrancı Akar, 27 yaşında normal yollarla anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Türkiye'nin ilk tüp bebeği olan Dilek Katrancı Akar, 27 yaşında normal yollarla anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Türkiye'nin ilk tüp bebeği olan Dilek Katrancı Akar, 27 yaşında normal yollarla anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Evlendikten 2 yıl sonra anne olan Dilek Katrancı Akar, "Çok mutluyum. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın" dedi.
Denizli'de yaşayan ve 18 yıl çocuk sahibi olamayan Birsel ve Türkay Katrancı çiftinin tüp bebek sahibi olmaya karar vermesiyle birlikte hayata gelen Dilek Katrancı Akar, Türkiye'nin ilk tüp bebeği olmuştu. 22 Aralık 1988 yılında doğan Dilek Katrancı Akar, 2 yıl önce hayatını Halil Akar'la birleştirmişti.
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