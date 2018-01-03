Yıldız Futbolcudan Olay Yaratan Trabzon Paylaşımı!
Engin Baytar, Amatör Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediyespor'a Transfer Oldu
Süper Ligin Golcüsü 82 Gündür Kayıp
Efsane Boksör, Uyuşturucu İşine Giriyor
Galatasaray'ın İhya Ettiği Aydın, Yeni Takımını Buldu
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu
Üzerinde Ay-Yıldız Bulunan Buzağıyı 1 Milyon Dolara Satışa Çıkardı
Tff'den Terim'i Çıldıracak Hamle: Sen Gelme
İspanyol Kaleci Valdes, Sessiz Sedasız Ortadan Kayboldu!
Taraftarın Linç Ettiği Albayrak, Suskunluğunu Bozdu
İlk Transferi Fenerbahçe'den Yapıyor
Komisyonsuz Kart Yemekmatik, Kullanıma Sunuldu
Borsa İstanbul 118 Bin Puanı Aşarak Rekor Tazeledi
Thy'den Mesut Yılmaz İçin 47 Yolcuya Özür Mili
Şampiyon Sporcu Ölümden Döndü
3 Büyükler, Emre Akbaba Çalımı Yedi
Türkiye'nin 2017 İhracatı 157 Milyar Doları Aştı
Antalyaspor'dan Ayrılan Menez, Club America'ya Transfer Oldu
Dolar, Enflasyon Verilerinin Açıklanmasıyla Düşüşe Geçti
İran'daki Olaylar Vanlı Turizmcileri Vurdu! Rezervasyonlar İptal Ediliyor

İlk transferi Fenerbahçe'den yapıyor

İLK TRANSFERİ FENERBAHÇE'DEN YAPIYOR

Katar takımı Al Gharafa ile anlaşan Bülent Uygun, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım'ı arayarak Fernandao'nun fiyatını sordu.

Tarih : 03 Ocak 2018, 17:10
Puan Ver : İlk Transferi Fenerbahçe'den Yapıyor(9/10)5

Geçtiğimiz günlerde Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşan Bülent Uygun ilk transferinin Fenerbahçe'den yapıyor.

Fotomaç'ın haberine göre Van Persie ve Fernandao'yu elden çıkararak yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Katar'dan geldi.

ALİ YILDIRIM'I ARAYIP FİYAT İSTEDİ

Al Gharafa takımının başına geçen Bülent Uygun, Brezilyalı santrforu transfer etmek istediğini belirterek bizzat asbaşkan Ali Yıldırım'ı aradı, fiyat istedi.

Yıldırım, yönetim olarak Fernandao için 3.5 milyon euro fiyat belirlediklerini bildirdi. Tecrübeli teknik direktör, Al Gharafa yönetimi ile görüşüp geri dönüş yapacağını Ali Yıldırım'a aktarırken, birkaç gün içinde transferin netleşeceği öğrenildi. Uygun'un, Fenerbahçe ile anlaşma sağlanması halinde Fernandao ile de masaya oturacağı belirlendi.

KİRALANMAYACAK

Fenerbahçe, Cruzeiro'ya transfere son anda yatan Brezilyalı golcüyü ucuza kaptırmak istemiyor. Sarı-lacivertliler kiralık tekliflerine ise kapalı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İlk  Transferi  Fenerbahçe  Den  Yapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER