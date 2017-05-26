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İLK TERAVİH VE ARDINDAN İLK SAHUR BUGÜN


İLK TERAVİH VE ARDINDAN İLK SAHUR BUGÜN
Tarih : 26 Mayıs 2017, 15:05
Puan Ver : İlk Teravih Ve Ardından İlk Sahur Bugün(5/10)7


Yarın tutulacak oruç için bu gece tüm İslam alemi ilk sahura kalkacak.



Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak.



Astronomik hesaplarla belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre, ülkede iftar sofrasına en geç Edirne'de yaşayanlar oturacak.



Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, ramazanın ilk günü Hakkari'de imsak saat 02.58'te, iftar ise 19.25'te gerçekleşecek. Edirne'de ise saat 03.41'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.45'te açılacak.



Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 80 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak.



Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.



 



kaynak:sabah








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