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İLK TANKSIZ VE JETSİZ 30 AĞUSTOS


İLK TANKSIZ VE JETSİZ 30 AĞUSTOS
Tarih : 30 Ağustos 2016, 09:48
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FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sivillleşme ve güvenliğe dönük atılan adımlar, 15 Temmuz sonrasının ilk 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına da yansıdı. Tank ve top gibi zırhlı araçlar, savaş uçakları ve helikopterler, 30 Ağustos törenlerinde ilk kez yer almayacak. Büyük Zafer'in 94. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önderliğindeki devlet erkânı, Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Törene Başbakan Binali Yıldırım ile hükümet üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanları ve Ankara Garnizonu'nda görevli subaylar katılacak.








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