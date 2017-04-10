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ilk sürücüsüz metro! saatte 65 bin yolcu...

İLK SÜRÜCÜSÜZ METRO! SAATTE 65 BİN YOLCU...

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu yarın ilk seferini gerçekleştirecek. Akıllı Metro Projesi, Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy ve Sancaktepe arasını içeriyor. 30 Ağustos'ta hizmete açılacak olan hat ile Üsküdar- Sancaktepe arası 27 dakikaya inecek.

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:07
Puan Ver : İlk Sürücüsüz Metro! Saatte 65 Bin Yolcu...(8/10)7


Hattın 16 adet istasyonu varken ilk durak Üsküdar olacak. Hat, Marmaray Üsküdar istasyonu ile entegre olacak ve böylelikle Anadolu ve Avrupa kıtaları arasında da rahat erişim imkanı sağlayacak. Aynı zamanda Altunizade İstasyonu ile Metrobüs'e, tüm istasyonlarda da karayolu toplu taşıma sistemlerine erişim imkanı sağlayacak. Sancaktepe-Çekmeköy'den Üsküdar 27 dakika, Kartal 59 dakika, Yenikapı 36 dakika, Taksim 44 dakika, Atatürk Havalimanı ise 68 dakika olacak.



 



kaynak:milliyet








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