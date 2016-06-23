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ilk sonuçlar geldi! ingiltere'de ab'yi isteyenler önde...

İLK SONUÇLAR GELDİ! İNGİLTERE'DE AB'Yİ İSTEYENLER ÖNDE...

Sandık çıkış anketlerine göre, seçmenlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nde kalmaya 'evet' oyu verdi.

Tarih : 23 Haziran 2016, 15:03
Puan Ver : İlk Sonuçlar Geldi! İngiltere'de Ab'yi İsteyenler Önde...(6/10)8


Tarihi bir AB referandumuna sahne olan Britanya'da ilk sandık çıkış anketi sonuçları geldi. İngiltere'den gelen sonuçlara göre, AB'de kalmak isteyenler dört puan önde.



Ipsos Mori tarafından açıklanan sandık çıkış anketi sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 52'si AB'de kalmak, yüzde 48'i ise AB'den ayrılma yönünde oy kullandı.



Akşam 22.00'ye kadar sürecek oy verme işleminin ardından sayıma geçilecek. Kesin sonuçların yarın sabah netleşmesi bekleniyor.



Öte yandan İngiltere'deki referandum hem Avrupa hem de Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiriyor. Referandumdan 'kalma' yönünde sonuç çıkacağı beklentisiyle dolar/TL 4 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 2.87'nin altını gördü. Bu sabah saat 08.52'de 2.8875/2.8908 seviyesinde olan dolar/TL, saat 13.27'de 2.8686/2.8715 seviyesine geriledi.



Bankacılar da İngiltere'nin referandumda AB'de kalmayı tercih edeceği beklentisinin piyasada iyimserlik yarattığını ancak yatırımcıların ağırlıklı olarak beklemeye geçmesi nedeniyle hacimlerin oldukça düşük olduğunu belirtti.








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