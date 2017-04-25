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ilk matbaada basılan esere olağanüstü koruma

İLK MATBAADA BASILAN ESERE OLAĞANÜSTÜ KORUMA

Bu kitaba eldivensiz, maskesiz dokunulmuyor. Kitabın korunması için susuz yangın söndürme sistemi kullanılıyor. 288 yıllık eser kozmik odada özel korunuyor.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:03
Puan Ver : İlk Matbaada Basılan Esere Olağanüstü Koruma(9/10)7


Osmanlı'ya ilk matbaayı kazandıran İbrahim Müteferrika'nın matbaasında bastığı ilk Kitap Vankulu Lügatı, Balıkesir'deki kütüphanede parmak izi ile girilen kozmik odada çelik kasalarda özel güvenlik sistemleri ile korunuyor.



Balıkesir'de Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi'nde, Osmanlılar zamanında yetişen fıkıh ve lügat alimi Vankulu Mehmet Efendi'nin yazdığı ve ilk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika'nın 1729 yılında matbaasında bastığı Vankulu Lügatı titizlikle korunuyor.



288 yıl önce ilk matbaada, ilk basılan eser niteliği taşıyan ve yazım tarihi kesin belli olmayan Vankulu Lügatı özel olarak korunuyor. 800-900 yıl önce yazıldığı tahmin edilen kitabın olduğu kozmik odaya sadece Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi müdürü Şahin Gergin girebiliyor. Parmak izi, çift kilitli çelik kapı, sensör, kamera ve özel yangın söndürme sistemi ile korunan odaya eldiven ve maske kullanılmadan ise girilmiyor.



 



kaynak:milliyet








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