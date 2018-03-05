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İlk maçında şov yapan röveşatacı gencin hevesi kursağında kaldı

İLK MAÇINDA ŞOV YAPAN RÖVEŞATACI GENCİN HEVESİ KURSAĞINDA KALDI

Balona röveşata atarak günlerce Türkiye'nin gündeminde yer alan Gülbey Türkücü, transfer olduğu Elbistanspor'daki ilk resmi maçında kadro dışı kaldı.

Tarih : 05 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : İlk Maçında Şov Yapan Röveşatacı Gencin Hevesi Kursağında Kaldı(7/10)3

Ankara Kızılay'da yolda yürürken balona röveşata atmaya çalışan ve günlerce gündem oluşturan Gülbay Türkücü (24) Elbistanspor'a transfer olmuştu.

Kahramanmaraş Batıpark Futbol Sahası'nda oynanan As Vefa ile Elbistanspor arasındaki ilk resmi maçına çıkması beklenen Gülbey, teknik heyetin takdiri ve sağlık problemleri gerekçesiyle kadro dışı kaldı.

"MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN SAĞLIKLI DEĞİL"

Gülbay'in topluma kazandırılması adına Elbistanspor kadrosuna dahil ettiklerini söyleyen Elbistanspor Teknik Direktörü Mutlu Doğan, Gülbay'ın sağlık problemleri nedeniyle kadroya alınmadığını belirtti. Doğan, "Gülbey'i futbolcu olmasından çok topluma kazandırmak için birlikte olmayı düşündük. İnşallah sağlığına kavuştuğu zaman daha iyi ve daha güzel yerlerde futbol oynatmayı düşünüyoruz. Ama şu anda sağlığı pek yerinde değil, madde bağımlısı olduğu için biraz rahatı yok inşallah kısa sürede yanımızda olur" dedi.

Kadroya alınmadığı için üzgün olduğunu söyleyen Gülbey Türkücü, "Çok fazla iyi duygular içinde değilim, bu maçta beni de oynatsalar iyi olurdu. İkinci yarıda almadılar maça, ben de buralarda vakit geçiriyorum şimdilik. İlerde inşallah iyi bir futbolcu olmayı düşünüyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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