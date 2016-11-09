İLK KLİBİNİ HAYALET'E ÇEKTİ. KLİP O GÜN YAYINDA OLACAK!
"Demet Akalın uzun süre üzerinde çalıştığı Rakipsiz isimli albümünü piyasaya sürdü"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni albümü Rakipsiz'i piyasaya sürdü. 20. yılına özel albüm üzerinde titizlikle çalışan Akalın, Gülşen'in kendisi için hazırladığı 'Hayalet' ismili şarkı için albümünü bir süre geciktirmişti.
Akalın çıkış şarkısı olarak da bu şarkıyı seçti. Sözünü Gülşen'in yazdığı, aranjesini ise Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı şarkıda Akalın'a vokal olarak ise Cem Belevi eşlik ediyor.
Akalın ilk klibini de bu şarkıya çekti. Twitter hesabından bir açıklama yapan Akalın, klibin cuma günü yayında olacağı bilgisini verdi.
kaynak:haberekspres
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar