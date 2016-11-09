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ilk klibini hayalet'e çekti. klip o gün yayında olacak!

İLK KLİBİNİ HAYALET'E ÇEKTİ. KLİP O GÜN YAYINDA OLACAK!

"Demet Akalın uzun süre üzerinde çalıştığı Rakipsiz isimli albümünü piyasaya sürdü"

Tarih : 09 Kasım 2016, 16:13
Puan Ver : İlk Klibini Hayalet'e Çekti. Klip O Gün Yayında Olacak!(9/10)8


Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni albümü Rakipsiz'i piyasaya sürdü. 20. yılına özel albüm üzerinde titizlikle çalışan Akalın, Gülşen'in kendisi için hazırladığı 'Hayalet' ismili şarkı için albümünü bir süre geciktirmişti.



Akalın çıkış şarkısı olarak da bu şarkıyı seçti. Sözünü Gülşen'in yazdığı, aranjesini ise Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı şarkıda Akalın'a vokal olarak ise Cem Belevi eşlik ediyor.



Akalın ilk klibini de bu şarkıya çekti. Twitter hesabından bir açıklama yapan Akalın, klibin cuma günü yayında olacağı bilgisini verdi.



 



kaynak:haberekspres








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