İLK KEZ KONUŞTU! İŞTE BOŞANMANIN NEDENİ...
12 yıllık eşi Tülin Şahin'den boşanan Memet Özer, sessizliğini bozdu.
4 yıllık birlikteliğin ardından 2005 yılında Tülin Şahin ile nikah masasına oturan Memet Özer, biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu. Özer, 12 yıllık eşiyle boşanma nedenini Posta'ya anlattı.
* 16 yıl birliktelik yaşadık. 12 yılı evlilikle geçti. Böyle gerekiyormuş demek. Ne alkol sorunu ne ihanet ne de çocuk yapma problemi... Gerçi son yıllarda Tülin de çocuk istiyordu ama olmadı. Bunların hiçbiri doğru değil. Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldık.
kaynak:habertürk
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