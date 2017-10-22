İLK KEZ İTİRAF ETTİ: PARA KARŞILIĞI DUBAİLİ ŞEYHLE YEMEK YEDİM
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Dubai'de para kazanmak için bir şeyh ile yemek yediğini ancak aldığı parayı sosyal sorumluluk amacıyla bir kuruma bağışladığını itiraf etti.
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Cingöz Recai filmi ile tekrar gündem olan Meryem Uzerli, Hürriyet'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ŞEYHLER PARA KARŞILIĞI YEMEK TEKLİF EDİYOR"
Dubai'de ticaret hayatına atılan Uzerli'nin, hangi ülkede daha fazla para kazanıyorsun sorusuna verdiği cevap oldukça konuşulacak cinstendi. Türkiye'de daha fazla para kazandığını çünkü Dubai'de oyunculuk yapmadığını söyleyen güzel oyuncu, o dünyanın dışarıdan göründüğü gibi olmadığının altını çizdi. Orada para kazanmak için festivallerden ziyade gelen farklı teklifleri değerlendirmek gerektiğini belirten Uzerli, "Mesela bir şeyh, bir oyuncu ile yemek yemek isteyebiliyor ve bunun için para teklif ediyor. Bunu kabul edersen para kazanabiliyorsun. Hiç tanımadığım bir insanla yemek yemek bana garip geliyor." şeklinde konuştu.
KABUL ETMİŞ AMA PARAYI BAĞIŞLAMIŞ
Uzerli, kendisine de böyle bir teklif geldiğini ve kabul ettiiğini söyledi. Bir kereliğine böyle bir teklife evet dediğini itira eden 34 yaşındaki oyuncu, oradan kazandığı parayı da bağışladığını açıkladı. Bu şekilde para kazanmanın saçma olduğunu ve terleyerek kazanmadığı parayı kendi için kullanamayacağını söyledi. Uzerli, bir daha böyle bir şey yapmayı düşünmediğini, yaparsa dahi etik prensipleri nedeniyle bu parayı ancak sosyal sorumluluk işlerinde kullanabileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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