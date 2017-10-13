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İlk kez görüntülendi! Erdoğan'ı yerli silahlarla koruyacaklar

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ! ERDOĞAN'I YERLİ SİLAHLARLA KORUYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları, Sig Sauer model silahın kullanımının yasaklanması talimatının ardından yerli üretim olan Milli Piyade Tüfeğini kullanmaya başladı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : İlk Kez Görüntülendi! Erdoğan'ı Yerli Silahlarla Koruyacaklar(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'ni (MPT-76) kullanmaya başladı.

YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği yerli üretim silah kullanımı konusunda, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı harekete geçti.

Yerli imkanlarla üretilen MPT-76, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı. Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları silahın performansından memnun olduğu öğrenildi.

İLK OLARAK CUMHURBAŞKANLIĞI ATAK TİMİ KULLANMAYA BAŞLADI

İlk aşamada, Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi (CAT) tarafından MPT-76 kullanılmaya başlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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