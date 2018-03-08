İLK KEZ GÖRECEKSİNİZ! İŞTE KURTULUŞ SAVAŞI'NIN KADIN KAHRAMANLARI
Ankara Üniversitesi'nin arşivlerinden derlenen 'Milli Mücadelede Kadınlar' adlı sergide, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kadınların ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları yer aldı.
Ankara Üniversitesi'nin (AÜ) arşivlerinden derlenen 'Milli Mücadelede Kadınlar' adlı sergide, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kadınların ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları yer aldı.
ÇARPICI KARELER VAR
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca mücadele eden kadınların fotoğraflarından oluşan çarpıcı bir arşiv ortaya çıkardı.
CUMARTESİYE KADAR AÇIK
Tandoğan Yerleşkesi Rektörlük Fuaye Alanı'nda, söz konusu fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlendi. Sergide, Milli Mücadele döneminde kahramanlıklarıyla kendini gösteren Türk kadınlarının zorlu şartlar altında neler başardıkları fotoğraf karelerine yansıdı.
Dijital rötuşlarla daha belirgin hale getirilen fotoğrafların sergisi, 10 Mart Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.
İşte daha önce hiç görmediğiniz o kareler;
Kaynak: haberinburada
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