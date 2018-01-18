Süper Ligde Robinho Bombası: Görüşüyoruz!
Mustafa Cengiz Sportif Aş Yönetiminde Burak Elmas Ve Abdürrahim Albayrak'ın Görev Alacağını Açıkladı
Psg'li Taraftarlar, 4 Gol Atan Neymar'ı Islıkladı
Riva'nın Futbol Vadisi Yükseliyor
Toplu Ulaşımda Cep Telefonları Artık Bilet Gibi Kullanılabilecek
Irkçılıkla Suçlanan H&M, Güney Afrika'daki Mağazalarını Kapattı
Metal İşçilerinden Yağmur Altında Eylem
Brezilyalı Yıldız Galatasaray'ı Doğruladı!
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a Kiralıyor
10 Milyon Euroluk Teklif Geliyor
Roma'nın Genç Yıldızı Rezan Çorlu: Galatasaray Beni İstiyor
Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i Kiraladı
Uefa Kara Tabloyu Açıkladı, 3. Sırada Türkiye Var
Galatasaray Yıldız Futbolcuyu Transfer Etmek İçin Girişimlere Başladı
Kayserisporlu Gyan: Birleşik Arap Emirliklerinde Bütün Takım Devre Arasında Namaza Gitti
Trabzonspor, Filip Novak'ı Kap'a Bildirdi
Yeni Kriterler Belli Oldu! Youtube'dan Para Kazanmak Zorlaşıyor
Nusr-Et Halka Arz Oluyor
Sömestrda 450 Bin Kişi Tatil Yolcusu
İngiltere'de Mkhitaryan - Sanchez Takası Gerçek Oldu

İlk Kez Ev Sahibi Olacaklara 4 Yeni Destek Geliyor

İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA 4 YENİ DESTEK GELİYOR

İlk kez ev sahibi olacaklara 4 yeni destek geliyor. 15 bin TL devlet desteği veren konut hesabı yeniden düzenlenecek, tapu harcı düşürülecek ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacak.

Tarih : 18 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : İlk Kez Ev Sahibi Olacaklara 4 Yeni Destek Geliyor(7/10)3

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşa devlet desteği artırılıyor. Gayrimenkul sektörünün temsilcleri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını değerlendirdi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşa 15 bin lira devlet desteği veren konut hesabı yeniden düzenlenecek.

4 YENİ DESTEK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre yeni modelde 4 yeni destek bulunacak. Bunlar; devlet desteği artacak, stopaj oranı indirilecek, tapu harcı düşürülecek ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacak.

PEŞİNAT DERDİNE ÇARE OLACAK

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı,

"Konut hesabında devlet desteğinin artması, birikimlerin artmasında önemli bir etki yapacaktır. Bu desteklerden ilk kentsel dönüşümde başarı ile uygulanan düşük faizli kredi çekilmesi olabilir. Şüphesiz, ilk kez konut alacaklar için en zor hususlardan biri mortgage kapsamında zorunlu olan peşinatın biriktirilmesi. Sistemin bu ihtiyaca da cevap verebilecek olması önemli bir avantaj. Birikimler arttıkça, insanlar geç yaş yerine genç yaşta konut sahibi olabilir.

FAİZ İSTEMEYENE ALTIN HESABI

Modelde ayrıca Altın hesabının da kullanılabilmesi, faizsiz sistemi tercih edecekler için de önemli bir avantaj olacaktır. Bu hesaptaki birikimler, mortgage da olduğu gibi BSMV'den de istisna edilebilir. Tapu harcı kısmında da yapılacak özel bir düzenleme olursa hesaba olan talep şüphesiz artacaktır. Sistemin ayrıca kura yöntemi ile para toplanan ve SPK - BDDK kontrolünde olmayan aracı kurumlar için de düzenleme sağlayacağını, mevduat toplamanın devlet kontrolünde kalmasının faydalı olacağını düşünüyorum. TOKİ ve Emlak Konut projelerinde de öncelik tanınabilir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İlk  Kez  Ev  Sahibi  Olacaklara  4  Yeni  Destek  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER