Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

ilk kez ev alacaklara devletten müjde!

İLK KEZ EV ALACAKLARA DEVLETTEN MÜJDE!

Hükümet, ev sahibi olmak isteyenler için müthiş bir adım attı. Konut hesabı açıp 3 yıl boyunca çıkmayanlara 15 bin liraya kadar devlet desteği öngörülüyor

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:08
Puan Ver : İlk Kez Ev Alacaklara Devletten Müjde!(9/10)9


Sosyal yardımların yoksulluğun engellenmesi ve muhtaç durumdaki kişilerin hayata tutunmaları açısından önemi çok büyük. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre 2016'da toplam 32 milyar TL sosyal yardım yapılmış. Bu yardımlardan toplam 3 milyon 154 bin hane yararlanmış. Ülkemizde sosyal yardımların kapsamı genişledi. Sosyal yardımlardan pek çok sosyal kesim faydalanabiliyor.



ÜZERİNE TAPU OLMAMALI



İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara konut hesabı açtırmaları halinde devlet tarafından 15 bin TL'ye kadar önemli ölçüde destek sağlanıyor. Konut hesabı açtırıp tasarruf yapan kişilere devlet desteği veriliyor ve bu kişilerin ev sahibi olması sağlanıyor. 7 Haziran 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendisine ait bir konutu bulunmayan Türk vatandaşları konut hesabı açtırarak devlet desteğinden yararlanabilirler. 18 yaşın altındaki kişiler için konut hesabı açılabilir ancak hesap açılışı 18 yaş altındaki kişinin velisi veya vasisi tarafından yapılmalıdır.Konut hesabı bankaların yurtiçindeki şubelerinde TL cinsinden açılmalı. Konut hesabının ortak hesap olarak açılması mümkün değildir. Konut hesabı açtıracak kişinin tamamı kendi üzerine olan bir tapusunun bulunmaması da şart. Bir kişi yalnızca bir tane konut hesabı açtırabilir. Diğer yandan konut hesabının açıldığı bankadan bir başka bankaya transfer edilemez. Bu nedenle konut hesabı açtıracak kişilerin hesap açtıracakları bankayı iyi tercih etmeleri gerekiyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İlk  Kez  Ev  Alacaklara  Devletten  Müjde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER