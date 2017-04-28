

Sosyal yardımların yoksulluğun engellenmesi ve muhtaç durumdaki kişilerin hayata tutunmaları açısından önemi çok büyük. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre 2016'da toplam 32 milyar TL sosyal yardım yapılmış. Bu yardımlardan toplam 3 milyon 154 bin hane yararlanmış. Ülkemizde sosyal yardımların kapsamı genişledi. Sosyal yardımlardan pek çok sosyal kesim faydalanabiliyor.







ÜZERİNE TAPU OLMAMALI







İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara konut hesabı açtırmaları halinde devlet tarafından 15 bin TL'ye kadar önemli ölçüde destek sağlanıyor. Konut hesabı açtırıp tasarruf yapan kişilere devlet desteği veriliyor ve bu kişilerin ev sahibi olması sağlanıyor. 7 Haziran 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendisine ait bir konutu bulunmayan Türk vatandaşları konut hesabı açtırarak devlet desteğinden yararlanabilirler. 18 yaşın altındaki kişiler için konut hesabı açılabilir ancak hesap açılışı 18 yaş altındaki kişinin velisi veya vasisi tarafından yapılmalıdır.Konut hesabı bankaların yurtiçindeki şubelerinde TL cinsinden açılmalı. Konut hesabının ortak hesap olarak açılması mümkün değildir. Konut hesabı açtıracak kişinin tamamı kendi üzerine olan bir tapusunun bulunmaması da şart. Bir kişi yalnızca bir tane konut hesabı açtırabilir. Diğer yandan konut hesabının açıldığı bankadan bir başka bankaya transfer edilemez. Bu nedenle konut hesabı açtıracak kişilerin hesap açtıracakları bankayı iyi tercih etmeleri gerekiyor.







kaynak:milliyet