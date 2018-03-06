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İlk kez bu kadar net konuştu: Partime kırgınım!

İLK KEZ BU KADAR NET KONUŞTU: PARTİME KIRGINIM!

AK Partili Burhan Kuzu, AK Parti'den Meclis Başkanlığına aday gösterilmemesine, "Kırgınlık biraz var, küskünlük değil ama. Biraz kırgınlık oluyor tabi ki. Sonuç olarak ben bu partinin kurucu üyesiyim" dedi.

Tarih : 06 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!(9/10)5

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Habertürk'teki Kübra Par ile Açık ve Net' programında soruları yanıtladı. Dikkat çekici açıklamalarda bulunan Kuzu, AK Parti'den Meclis Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

Kuzu'nun açıklaması şöyle:

"MECLİS BAŞKANLIĞINI ARZU ETTİM"

Bakanlıkla alakalı benim hiçbir talebim olmadı. Başbakanlar kendi bakanlarını kendisi belirler. Onu ben bilemem. Ama Meclis Başkanlığı seçimle gelen bir yer. Dolayısıyla ben aday olmayı her zaman arzu ettim. Tabi partimin içerisinde yeni bir çatışma, bölünme olmasın diye de 3 kez niyetlendiğim adaylıktan 3 kez vazgeçtim.

"ADAY OLSAM FARKLI OLUR"

Ben her zaman söylüyorum. Aday olsam farklı olur. Başkanlık anlamında değil kazanma anlamında söylüyorum. Benim aday olma durumumda sadece AK Parti'ye değil Meclis'e güveniyorum. (CHP de oy verir miydi? sorusuna) Hepsi oy verirdi bana.

"MİLLETVEKİLLERİ NE YAPSIN"

Benim milletvekili arkadaşlarım tamamen gönülleri benimle birlikte olmuştu. Milletvekilleri ne yapsın, gidip partiyle kavga mı etsin?

"ÜZÜLMEDİM DERSEM DOĞRU OLMAZ"

('TBMM Başkanlığına aday gösterilmediğiniz için kırgın mısınız?' sorusuna) Kırgınlık biraz var, küskünlük değil ama. Biraz kırgınlık oluyor tabi ki. Sonuç olarak ben bu partinin kurucu üyesiyim. Ve partiye de ciddi hizmetlerim geçmiştir. Açık konuşurum, üzülmedim dersem elbette doğru olmaz. Ama ben bunu partime nifak meselesi yapmam.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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