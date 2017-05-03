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ilk kez bm insan hakları konseyi yetkilisi kuzey kore'de

İLK KEZ BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ YETKİLİSİ KUZEY KORE'DE

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Catalina Devandas Aguilar, Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları Konseyi yetkilisi oldu.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 15:42
Puan Ver : İlk Kez Bm İnsan Hakları Konseyi Yetkilisi Kuzey Kore'de(5/10)7


Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Temsilcisi Ri Hung Sik ile başkent Pyongyang'da bir araya gelen Aguilar, ziyareti sırasında yetkililerle engelli hakları konusunda temaslarda bulunacağını ifade etti.



Aguilar'ın, Kore Engelli Haklarının Korunması Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.



Aguilar, Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları Konseyi görevlisi olma unvanına da sahip oldu.



Uzun süredir insan hakları ihlalleri ve nükleer silah denemeleriyle eleştirilen Kuzey Kore'nin engellilerin hakları konusunda olumlu adımlar attığı kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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