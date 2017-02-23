Şehit Halisdemir Davasında Üçüncü Gün
Düşüş Tam Gaz Devam Ediyor! Çeyrek Bugün...
Ali Koç O Tezahürata Böyle Yanıt Verdi!
Hande Yener: Demet Akalın'a Gıcık Oluyorum
Thy Uçağında Bomba Paniği
Hava Sıcaklığı 6 Dereceye Kadar Artacak
Dolar Gerilemeye Devam Ediyor!
İlk Karadelik Fotoğrafı 2018'de Çekilecek
İlk Karadelik Fotoğrafı 2018'de Çekilecek
For Honor, Zirveye Yerleşti!
Dünya'dan Uzay'a Gidiş-Geliş 30 Dakika
Xperia Z5 Serisi İçin Yeni Güncelleme
Lineageos, Yerini Sağlamlaştırıyor
Sony Xperia Xa İçin Yeni Bilgiler Geldi
Kurşun Geçirmeyen Ve Katlanabilir Balistik Bariyer
Erkeklerde Neden Selülit Olmaz?
Sabah 9 Akşam 5 Mesaisi Bitti
Ankara'da Bin İki Yüz Polisle Operasyon
Advocaat'tan F.Bahçe'yi Karıştıracak Sözler!
İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu

ilk karadelik fotoğrafı 2018'de çekilecek

İLK KARADELİK FOTOĞRAFI 2018'DE ÇEKİLECEK

Karadelikler, uzayın en büyük fenomenleri. Bilim insanları karadeliklerin varlıklarını teorik olarak ispatlayabiliyorlar ancak bugüne kadar bir kara deliğin görüntüsüne ulaşmak mümkün olmadı.

Tarih : 23 Şubat 2017, 10:08
Puan Ver : İlk Karadelik Fotoğrafı 2018'de Çekilecek(5/10)4


Karadelikler, uzayın en büyük fenomenleri. Bilim insanları karadeliklerin varlıklarını teorik olarak ispatlayabiliyorlar ancak bugüne kadar bir kara deliğin görüntüsüne ulaşmak mümkün olmadı.



Dünyadaki teleskoplar, uzak yıldızlardan gelen ışıkları tespit edebiliyor olsalar da yüzlerce ışık yılı uzakta, ışığı emen karanlık bir maddeyi görmek kolay bir iş değil.



Şimdi, bilim insanlarının büyük bir organizasyonu ile oluşturulan sanal teleskop Event Horizon, bu görevi başarmak üzre harekete geçti.



Dünyadaki önemli teleskopları sanal olarak birleştiren ve tek büyük bir teleskopmuş gibi çalışmalarını sağlayan Event Horizon girişimi, öncelikle Samanyolu galaksisinin merkezindeki dev kara deliği görüntülemek üzere programlanıyor.



Bu aynı zamanda, dünyadan bir karadeliği görebildiğimiz ilk fotoğraf olacak. Elbette büyük siyah bir boşluktan fazlasını beklemeyen biliminsanları, yine de bu çalışmadan karadeliklerin sırlarına dair önemli cevaplara ulaşabilecek.



Event Horizon karadelik fotoğraflama çalışmasını 4-15 Nisan arasında gerçekleştirecek. Toplanan verilerin işlenmesi ve anlamlı bir fotoğrafa dönüştürülmesi ise 2018'i bulacak.



Mass Effect Andromeda için yeni video yayınlandı








Etiketler: İlk  Karadelik  Fotoğrafı  2018  De  Çekilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER