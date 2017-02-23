Karadelikler, uzayın en büyük fenomenleri. Bilim insanları karadeliklerin varlıklarını teorik olarak ispatlayabiliyorlar ancak bugüne kadar bir kara deliğin görüntüsüne ulaşmak mümkün olmadı.



Karadelikler, uzayın en büyük fenomenleri. Bilim insanları karadeliklerin varlıklarını teorik olarak ispatlayabiliyorlar ancak bugüne kadar bir kara deliğin görüntüsüne ulaşmak mümkün olmadı.



Dünyadaki teleskoplar, uzak yıldızlardan gelen ışıkları tespit edebiliyor olsalar da yüzlerce ışık yılı uzakta, ışığı emen karanlık bir maddeyi görmek kolay bir iş değil.



Şimdi, bilim insanlarının büyük bir organizasyonu ile oluşturulan sanal teleskop Event Horizon, bu görevi başarmak üzre harekete geçti.



Dünyadaki önemli teleskopları sanal olarak birleştiren ve tek büyük bir teleskopmuş gibi çalışmalarını sağlayan Event Horizon girişimi, öncelikle Samanyolu galaksisinin merkezindeki dev kara deliği görüntülemek üzere programlanıyor.



Bu aynı zamanda, dünyadan bir karadeliği görebildiğimiz ilk fotoğraf olacak. Elbette büyük siyah bir boşluktan fazlasını beklemeyen biliminsanları, yine de bu çalışmadan karadeliklerin sırlarına dair önemli cevaplara ulaşabilecek.



Event Horizon karadelik fotoğraflama çalışmasını 4-15 Nisan arasında gerçekleştirecek. Toplanan verilerin işlenmesi ve anlamlı bir fotoğrafa dönüştürülmesi ise 2018'i bulacak.



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