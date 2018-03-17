İLK İŞ GÜNÜNDE METROBÜS DURAĞINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ! KATİLLERİ YAKALANDI
İstanbul Sefaköy'de metrobüs köprüsü altında 25 yaşındaki Gürkan A.'yı bıçaklayarak öldüren 18 yaşının altındaki 3 kişi, olayda kullandıkları bıçaklarla yakalandı.
Sefaköy metrobüs köprüsü altında 25 yaşındaki Gürkan A.'nın öldürülmesi, M.A. (44) isimli şahsın bıçakla yaralanması olayının failleri oldukları tespit edilen Selim A.(17), Eray G.(17) ve Koray G.(16) olayda kullandıkları bıçaklarla Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar olayın ardından kameralara yakalanırken, emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürülerek haklarında işlem başlatılan şahısların, Mehmet A.(44) ve Gürkan A.'yı uygunsuz vaziyette görmeleri üzerine iki grup arasında kavga meydana geldiğini ve Gürkan A. ve Mehmet A.'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtıklarını polis ekiplerine itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük Selim A., Eray G. ve Koray G. adliyeye sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR
Şahıslar, olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde 3 şahsın olayın ardından yolda yürümeleri yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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