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İlk iş gününde metrobüs durağında öldürülmüştü! Katilleri yakalandı

İLK İŞ GÜNÜNDE METROBÜS DURAĞINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ! KATİLLERİ YAKALANDI

İstanbul Sefaköy'de metrobüs köprüsü altında 25 yaşındaki Gürkan A.'yı bıçaklayarak öldüren 18 yaşının altındaki 3 kişi, olayda kullandıkları bıçaklarla yakalandı.

Tarih : 17 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : İlk İş Gününde Metrobüs Durağında Öldürülmüştü! Katilleri Yakalandı(8/10)4

Sefaköy metrobüs köprüsü altında 25 yaşındaki Gürkan A.'nın öldürülmesi, M.A. (44) isimli şahsın bıçakla yaralanması olayının failleri oldukları tespit edilen Selim A.(17), Eray G.(17) ve Koray G.(16) olayda kullandıkları bıçaklarla Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar olayın ardından kameralara yakalanırken, emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürülerek haklarında işlem başlatılan şahısların, Mehmet A.(44) ve Gürkan A.'yı uygunsuz vaziyette görmeleri üzerine iki grup arasında kavga meydana geldiğini ve Gürkan A. ve Mehmet A.'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtıklarını polis ekiplerine itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük Selim A., Eray G. ve Koray G. adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Şahıslar, olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde 3 şahsın olayın ardından yolda yürümeleri yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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