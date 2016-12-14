

İlk iPhone, nam-ı diğer “Orijinal iPhone” eBay üzerindeki açık artırmada rekor fiyata ulaştı. İşte araba fiyatına iPhone!







Zaman zaman özel yapım iPhone modelleriyle sizlerin karşısına çıkıyoruz. Özel yapım cihazlar genellikle altın kaplama veya elmas süslemeli iPhone modelleri oluyor. Ancak bu sefer nostaljik bir iPhone modeli gündeme geldi.



Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan eBay, piyasaya çıkan ilk iPhone modelini ağırlıyor. 2007 yılında Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk nesil iPhone, açılmamış jelatinli kutusuyla satışta. Cihazın fiyatı 22.000 dolara kadar ulaştı.



Güncel döviz kuruyla ülkemizde otomobil fiyatına ulaşan bu telefon, koleksiyon meraklılarını bekliyor. Cihazın 8GB depolama alanlı versiyon olduğunu belirtelim. Siyah renkte olduğunu özel olarak belirtmeye gerek kalmıyor çünkü ilk iPhone sadece tek renk seçeneği ile satılıyordu.



Piyasaya ilk çıktığında 4GB depolama alanı sunan versiyonu 499 dolardan, 8 GB depolama alanı sunan versiyonu ise 599 dolardan satışa çıkan ilk iPhone, 3G bağlantıyı bile desteklemiyor. 2G (EDGE) hızında internete erişebilen cihazda MMS desteği ve Bluetooth gibi teknolojiler de bulunmuyor. Sadece 2MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan cihazda ön kamera da yer almıyor.



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