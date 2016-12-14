O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ilk iphone otomobil fiyatına satılıyor!

İLK İPHONE OTOMOBİL FİYATINA SATILIYOR!

İlk iPhone, nam-ı diğer “Orijinal iPhone” eBay üzerindeki açık artırmada rekor fiyata ulaştı. İşte araba fiyatına iPhone!

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:51
Puan Ver : İlk İphone Otomobil Fiyatına Satılıyor!(9/10)10


İlk iPhone, nam-ı diğer “Orijinal iPhone” eBay üzerindeki açık artırmada rekor fiyata ulaştı. İşte araba fiyatına iPhone!



 



Zaman zaman özel yapım iPhone modelleriyle sizlerin karşısına çıkıyoruz. Özel yapım cihazlar genellikle altın kaplama veya elmas süslemeli iPhone modelleri oluyor. Ancak bu sefer nostaljik bir iPhone modeli gündeme geldi.



Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan eBay, piyasaya çıkan ilk iPhone modelini ağırlıyor. 2007 yılında Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk nesil iPhone, açılmamış jelatinli kutusuyla satışta. Cihazın fiyatı 22.000 dolara kadar ulaştı.



Güncel döviz kuruyla ülkemizde otomobil fiyatına ulaşan bu telefon, koleksiyon meraklılarını bekliyor. Cihazın 8GB depolama alanlı versiyon olduğunu belirtelim. Siyah renkte olduğunu özel olarak belirtmeye gerek kalmıyor çünkü ilk iPhone sadece tek renk seçeneği ile satılıyordu.



Piyasaya ilk çıktığında 4GB depolama alanı sunan versiyonu 499 dolardan, 8 GB depolama alanı sunan versiyonu ise 599 dolardan satışa çıkan ilk iPhone, 3G bağlantıyı bile desteklemiyor. 2G (EDGE) hızında internete erişebilen cihazda MMS desteği ve Bluetooth gibi teknolojiler de bulunmuyor. Sadece 2MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan cihazda ön kamera da yer almıyor. 



Apple Destek uygulaması Türkçe desteği ile yayında!








Etiketler: İlk  İphone  Otomobil  Fiyatına  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER