İLK HAFTA SONUNDA ŞAMPİYONLUK BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ, FENERBAHÇE ÇAKILDI
İlk haftası oynanan Süper Lig'de bahis oranları değişti. Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe'ye verilen oran 1'e 3'ten 1'e 5.25'e çıktı.
Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Göztepe'yle 2-2 berabere kaldı.
ŞAMPİYONLUK BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ
Bahis şirketi İddaa, ilk hafta sonrasında şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Yeni oranlar şu şekilde:
BEŞİKTAŞ
Eski oran: 2.10
Yeni oran: 1.85
FENERBAHÇE:
Eski oran: 3.00
Yeni oran: 5.25
BAŞAKŞEHİR:
Eski oran: 10.00
Yeni oran: 4.75
GALATASARAY:
Eski oran 4:50
Yeni oran: 4.30
TRABZONSPOR:
Eski oran: 30.00
Yeni oran: 22.00
Kaynak: haberinburada
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