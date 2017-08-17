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İlk Hafta Sonunda Şampiyonluk Bahis Oranları Değişti, Fenerbahçe Çakıldı

İLK HAFTA SONUNDA ŞAMPİYONLUK BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ, FENERBAHÇE ÇAKILDI

İlk haftası oynanan Süper Lig'de bahis oranları değişti. Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe'ye verilen oran 1'e 3'ten 1'e 5.25'e çıktı.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : İlk Hafta Sonunda Şampiyonluk Bahis Oranları Değişti, Fenerbahçe Çakıldı(6/10)2

Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Göztepe'yle 2-2 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLUK BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ

Bahis şirketi İddaa, ilk hafta sonrasında şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Yeni oranlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ

Eski oran: 2.10

Yeni oran: 1.85

FENERBAHÇE:

Eski oran: 3.00

Yeni oran: 5.25

BAŞAKŞEHİR:

Eski oran: 10.00

Yeni oran: 4.75

GALATASARAY:

Eski oran 4:50

Yeni oran: 4.30

TRABZONSPOR:

Eski oran: 30.00

Yeni oran: 22.00

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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