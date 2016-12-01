

NTV'ye konuşan Ağbal, asgari ücretlilere çağrıda bulunarak, “Herhangi bir şekilde bir özel kesinti olmaksızın ellerine geçen ücret 1300 liranın altındaysa, önce işverenlerine başvursunlar. Yanlışlık yapılmamış da işveren kendisine bu imkanı sağlamamışsa, o zaman gelsinler vergi dairelerine müracaat etsinler biz haklarını takip edelim” dedi.







Ağbal, “Döviz hareketlerinin ekonomi üzerindeki etkilerini hükümet olarak takip ediyoruz, kamu hesapları üzerinde kısa vadede sıkıntı olmadı” diye konuştu.







Ağbal, otomotiv sektörü için getirilen ÖTV düzenlemesine değinirken de piyasalardan olumlu geri dönüş aldıklarını bildirdi.







Ağbal, özellikle orta segmentte yapılan artışların son derece makul ve düşük tutulduğu, düşük fiyatlı araçlar bakımından bir artışın meydana gelmemesinin olumlu karşılandığı, yüksek fiyat segmentlerinde yapılan artışların da gerçekten de kanunun getiriliş amacına uygun olarak vergi adaletini sağlayan bir düzenleme olduğu şeklinde değerlendirmeler aldıklarını kaydetti.







kaynak:milliyet